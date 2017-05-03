После боя с Джошуа Кличко наложили девять швов прямо в раздевалке

Операцию на трехсантиметровой ране над левым глазом, полученной в пятом раунде поединка с Джошуа, украинский боксер Владимир Кличко перенес сразу же после боя. Помогал Владимиру хирург из Гамбурга, специалист по пластической хирургии доктор медицинских наук - Кристоф Крюсс. Он прибыл на «Уэмбли» в составе команды Кличко, чтобы в случае травмы Владимиру не пришлось ехать в неизвестную клинику.



Первоначально в углу ринга рана была обработана неизменным катменом Кличко – Джейкобом «Стич» Дюраном. Один из известнейших специалистов мира, в чьи обязанности входит предотвращение травм и обработка ран спортсменов, оказал первую помощь, обработав рану раствором адреналина для остановки кровотечения, и приложил компресс со льдом – иначе Владимир не смог бы продолжить бой. Эту процедуру Дюран повторял в каждой паузе между последующими раундами до конца поединка.



По окончанию боя к обработке раны подключился косметический хирург. Операция по наложению девяти швов на рассечение была выполнена прямо в раздевалке доктором Кристофом Крюссом. Гамбугский специалист по пластической хирургии доктор медицинских наук Крюсс прибыл на «Уэмбли» в составе команды Кличко, чтобы в случае травмы Владимиру не пришлось ехать в неизвестную клинику. «Рана оказалась неглубокой, нижние слои кожи сшивать не пришлось. Так что одной нитки было достаточно», – рассказал хирург.