Німецькі ЗМІ про поразку Кличка: Чи буде продовження?

Німецькі ЗМІ жваво обговорюють поєдинок між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа. Журналісти відзначають пристрасть, з якою бився Володимир, однак ставлять запитання про доцільність продовження ним боксерської кар'єри.



Die Welt: Кличко став жертвою фатального прорахунку



Журналіст Крістоф Кельн (Christoph Cöln) у статті для видання Die Welt, оприлюдненій на його сайті, зазначає, що Володимир Кличко провів з Ентоні Джошуа бій, який увійде в історію. І він міг його виграти, однак проявив небезпечну слабкість і повинен змиритися з поразкою.



За словами Кельна, Кличко присоромив експертів, які його вже списали через вік та перенасиченість титулами. Настільки добре тренованим, швидким та агресивним, як останнього вечора в Лондоні, Володимира вже давно не бачили. Однак, вочевидь, його полишив інстинкт, коли замість того, щоб «добити» суперника після нокдауну в шостому раунді, Кличко дозволив йому відновитися. „Я відчував, що він здає, що він не сконцентрований, - зазначив після бою Кличко. - Я був настільки впевнений, що це - мій вечір, що я вирішив дати собі ще трохи часу». Саме це, на думку Кельна, стало фатальним прорахунком Володимира, чого боксер його класу не має права собі дозволяти. І це робить його вразливим і для інших суперників.



«Кличко повинен відмовитися від реваншу, можливо, й взагалі від подальших боїв. Він вже давно потурбувався про кар'єру після боксу, має достатньо грошей і молоду сім'ю. Він міг би піти з почуттям, що ще раз всім усе довів - не ломом, а як джентльмен. І передусім він залишиться в спогадах цим незабутнім боєм. Навіть хай він і завершився поразкою: у випадку Кличка, здається, це була кульмінація», - зазначає журналіст Die Welt.



Spiegel Online : За і проти реваншу



Мальте Мюллер-Міхаеліс (Malte Müller-Michaelis) в коментарі до бою на сайті інтернет-видання Spiegel Online називає аргументи за та проти бою-реваншу. «Я виходив з того, що за дострокової поразки Кличко напевне завершить кар'єру. Однак з огляду на те, як протікав поєдинок, я вважаю, що світ хоче побачити бій-реванш», - зазначає він. За словами Мюллера-Міхаеліса, Кличко виглядав краще, ніж він очікував, і міг перемогти Джошуа, якби діяв послідовніше після нокдауну в шостому раунді. Найважливіше питання - чи зможе Кличко після технічного нокауту знайти достатню мотивацію, щоб ще раз повернутися. Складно, але не неможливо, стверджує автор.



За його словами, факти говорять радше проти реваншу: обоє заробили за вечір щонайменше по 20 мільйонів євро, гроші у Володимира й так є, він не помолодшає, й до того ж має маленьку донечку, а бій учора був дуже жорстким. Однак той факт, що обоє заробили такі гроші і можуть у випадку реваншу ще раз зробити добру касу, говорить і на користь повторного бою. Рішення тут - за Кличком.



FAZ: Кличко має поставити собі запитання про сенс



Ганс-Йоахім Ляєнберґ (Hans-Joachim Leyenberg) на сайті Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає, що чотири пропущені важкі удари в голову означають значно більше, ніж просто поразку. «Після настільки брутального для нього вечора в Лондоні Володимир Кличко повинен поставити собі запитання про сенс. Чотири пропущені важкі удари в голову, які в 11-му раунді змусили рефері Девіда Філда зупинити бій, поставили одразу чотири знаки запитання. А саме: чи матиме продовження кар'єра колишнього чемпіона світу у надважкій вазі?», - пише Ганс-Йоахім Ляєнберґ.



Автор приєднується до думки Евандера Холіфілда та Леннокса Льюїса, які, хоч і в завуальованій формі, порадили Володимиру Кличку підвести риску під кар'єрою з огляду на вік. Фраза, яка пролунала з їхніх вуст: «Зрештою, молодшим він не стане», на думку Ганса-Йоахіма Ляєнберґа, ключова для вчорашнього вечора.



Süeddeutsche Zeitung: Кулак невтомного



На завершення ери Кличків у надважкій вазі натякає і авторка Süeddeutsche Zeitung Заскія Аляйте (Saskia Aleythe). «Кличко пристрасно бився, аби уникнути поразки, - але майбутнє його спорту належить тепер радше Ентоні Джошуа. Що, до речі, сам Кличко точно такими ж словами пророкував ще три роки тому», - зазначає Заскія Аляйте.