Владимир Кличко в шаге от рекорда легендарного Джо Луиса

Украинский боксер занимает второе место по количеству успешных чемпионских боев. Чтобы повторить рекорд выдающего бойца середины прошлого века, Владимиру достаточно выиграть всего один титульный бой.



Украинский боксер, девять с половиной лет удерживавший титул чемпиона мира в супертяжелом весе, за свою карьеру провел 25 успешных чемпионских боев. По этому показателю Владимир Кличко занимает второе место в истории супертяжелого дивизина, обойдя таких легендарных бойцов как Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд. До «вечного рекорда» - 26 победных чемпионских поединков, принадлежащему выдающемуся боксеру Джо Луису, царствовавшему в дивизионе в 30-х – 40-х годах прошлого века, украинцу осталось провести всего один успешный титульный бой. Если Владимир решит провести матч-реванш с Энтони Джошуа, догнать еще одну легенду бокса, он сможет уже в следующем поединке.

К слову, старший брат Владимира – Виталий – у которого 15 успешных чемпионских поединков, занимает в этом рейтинге шестое место, также опережая в числе прочих Холифилда и Тайсона.