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Промоутер Уайлдера: Будь Кличко помоложе, Джошуа не пережил бы 6 раунд

Лу ДиБелла считает, что бой его подопечного с Энтони станет сенсационным событием

  • 03.05.2017 18:52
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Лу ДиБелла, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, считает, что будь в ринге против британца Энтони Джошуа более молодая версия украинца Владимира Кличко, Джошуа не смог бы продержаться до конца шестого раунда после того, как Владимир отправил его в нокдаун.

«Энтони Джошуа показал невероятное мужество, но я думаю, что если бы Кличко был помоложе, он бы не пережил шестой раунд. Но он прошел через огонь и заслуживает уважения. Бой Джошуа - Уайлдер станет сенсационным событием», - сказал Лу ДиБелла.

Источник — Boxingnews

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