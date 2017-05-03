Промоутер Уайлдера: Будь Кличко помоложе, Джошуа не пережил бы 6 раунд

Лу ДиБелла, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, считает, что будь в ринге против британца Энтони Джошуа более молодая версия украинца Владимира Кличко, Джошуа не смог бы продержаться до конца шестого раунда после того, как Владимир отправил его в нокдаун.



«Энтони Джошуа показал невероятное мужество, но я думаю, что если бы Кличко был помоложе, он бы не пережил шестой раунд. Но он прошел через огонь и заслуживает уважения. Бой Джошуа - Уайлдер станет сенсационным событием», - сказал Лу ДиБелла.