Энди МАРРЕЙ: «Было тяжело наблюдать за боем Джошуа – Кличко»

Первая ракетка мира рассказал, как следил за боем своего соотечественника Энтони Джошуа против украинца Владимира Кличко.



- Оказалось, что мне очень тяжело смотреть этот бой, - признался Маррей в интервью The Times. Британец вернулся домой из Испании, где остановился в полуфинале турнира в Барселоне, как раз к вечеру бокса. Хоть теннисист и является давним поклонником этого вида спорта, Маррей не скрывал, что ему даже пришлось покинуть комнату, поскольку во время боя он слишком нервничал. - Меня даже трусило, а жена спрашивала, мол, все ли со мной впорядке. Мне нужно было уйти от экрана. Я секунд 30 распаковывал свои чемоданы, потом вновь возвращался и немного смотрел. Да, мне тяжело дается наблюдать за боем, особенно когда в нем участвует кто-то, кого я знаю.



Безусловно, это был потрясающий бой, очень волнующий. Когда ты смотришь теннис и люди говорят что, это был невероятный камбэк или кто-то проявил небывалую храбрость, то это ни в какое сравнение не идет с тем, что делают эти ребята в ринге. Джошуа, возможно, был чуть свежее в самом конце и сумел великолепно проявить себя на финише. Мое большое уважение им обоим.