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Джеймс АЛИ БАШИР: «Владимир пытался закончить бой одним ударом»

Тренер Владимира Кличко рассказал об ошибках своего подопечного

  • 03.05.2017 21:05
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Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир совершенно не согласен с теми, кто считает, что Владимир отпустил британца Энтони Джошуа после того, как отправил его в нокдаун в середине шестого раунда.

"Я считаю, что Владимир слишком откровенно пытался закончить бой побыстрее одним ударом, много напромахивался и устал. Считаю, что ему следовало бы лучше готовить свои атаки, больше используя джеб", - сказал Башир.

В то же время, тренер считает, что его присутствие в углу Владимира вместе с Джонатоном Бэнксом и Виталием Кличко могло бы только внести сумбур в работу угла Кличко.

"Я приверженец того мнения, что в углу должен быть только один человек с правом голоса. Владимиру и так подсказывали Джонатон и Виталий - если бы еще и я давал свои советы, это только внесло бы дополнительную сумятицу", - сказал Джеймс Али Башир.

Источник — Boxingnews

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