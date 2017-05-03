Джеймс АЛИ БАШИР: «Владимир пытался закончить бой одним ударом»

Второй тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джеймс Али Башир совершенно не согласен с теми, кто считает, что Владимир отпустил британца Энтони Джошуа после того, как отправил его в нокдаун в середине шестого раунда.



"Я считаю, что Владимир слишком откровенно пытался закончить бой побыстрее одним ударом, много напромахивался и устал. Считаю, что ему следовало бы лучше готовить свои атаки, больше используя джеб", - сказал Башир.



В то же время, тренер считает, что его присутствие в углу Владимира вместе с Джонатоном Бэнксом и Виталием Кличко могло бы только внести сумбур в работу угла Кличко.



"Я приверженец того мнения, что в углу должен быть только один человек с правом голоса. Владимиру и так подсказывали Джонатон и Виталий - если бы еще и я давал свои советы, это только внесло бы дополнительную сумятицу", - сказал Джеймс Али Башир.