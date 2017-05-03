Андрій КОТЕЛЬНИК: «Кличко провів один з найкращих боїв у кар’єрі»

Відомий український боксер, найуспішніший боксер-професіонал Західної України, колишній чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA Андрій Котельник прокоментував поразку Володимира Кличка у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа. Екс-чемпіон світу за версією WBA детально розібрав поєдинок Кличка-молодшого і дав відповідь на питання: чи потрібен українцю реванш у бою з британським боксером.

- Андрію, які у Вас враження від бою? Чого очікували від поєдинку Кличко – Джошуа?

- Знав, якщо Володимир до 5 чи 6 раунду не нокаутує суперника, то далі буде важко. Хто б що не казав, але в якій добрій спортивній формі ти б не був, вік дається взнаки. Не може людина бути на піку своєї кар’єри протягом такого довгого часу. У кожного є свій час. У Володимира він уже завершився. Шанс перемогти достроково у Володимира був. У 6 раунді він міг завершити бій достроково. Після першого нокдауну Джошуа був майже «готовий». Суперник був у нього майже на долоні, але, на жаль, він не скористався цим шансом.

- Незважаючи на поразку, Кличко-молодший отримав чимало схвальних відгуків про цей бій.

- Також вважаю, що цей бій один з найкращих Володимира Кличка на профі-рингу. Багато хто каже, що цей один з найкращих саме з тих, у яких він програвав. Поєдинок мені сподобався. Володимир виглядав достойно. Пауза у його кар’єрі пішла йому на користь. За 10-річну кар’єру Володимира останній бій запам’ятався мені найбільше. Кличко боксував класно. Він був швидкий і добре налаштований. Після нокдауну також знайшов в собі сили продовжити поєдинок. Після 5 раунду було видно уже справжню бійку. Можна сказати вболівальники побачили той бокс, який вони хочуть бачити. Вони платять гроші і хочуть побачити видовище.

- Володимира Кличка часто звинувачували у тому, що його бої не особливо видовищні і саме тому він не був цікавий в Америці.

- В якійсь мірі це так. Втім, в суботу Володимир довів усім багато чого. В загальному йому нема чого доводити, мабуть, в першу чергу хотів щось довести сам собі. Джошуа не буде тимчасовим чемпіоном. Володимир поступився найкращому боксеру у цій вазі. На мою думку, британець буде на вершині слави не один рік.

- Чимало експертів схиляються до думки, що Володимиру потрібно було завершувати кар’єру після поразки від Тайсона Ф’юрі.

- Як на мене, це був перший тривожний дзвінок. Після того бою ми зрозуміли, що кар’єра йде до завершення. Як на мене, Володимир програв боксеру, який був на три голови слабшим за нього. І навіть слабшим за тих суперників, яких свого часу Володимир перемагав. А коментарів, повірте, дуже багато. Найгірше те, що їх дають люди, які ніколи не розуміли професійний бокс з середини.

- Чи було б логічно команді Кличка знайти для нього слабшого суперника, аніж Ентоні Джошуа?

- Могли, звісно, суперники бути слабшими. Втім, навіть Джошуа Кличко перебоксовував. Школа боксу у Володимира є сильнішою, аніж в Джошуа. Чи правильну тактику обрав Володимир? Як на мене, за очками він вигравав у цьому поєдинку. Незважаючи на це, перемогу в Англії за очками йому б ніхто не дав. Зрозумійте: Кличко уже на завершенні кар’єри, а Джошуа – молодий та перспективний чемпіон. Англія – не Німеччина, тому, хто платить гроші, той і замовляє музику. Уже зараз Володимиру потрібно задуматися над завершенням кар’єри. У кожного є свій час, у кожній справі треба вміти вчасно піти. Вдумайтесь самі: суперник Володі був на третину життя від нього молодший. Джошуа зараз на піку своєї кар’єри, а Володимиру уже не потрібно комусь щось доводити. Вважаю, він міг би продовжити кар’єру, але навіщо? Він десять років був на піку слави, був кращим з кращих.

- Що, на Вашу думку, стало визначальним у поєдинку Кличко – Джошуа?

- Вік. У Володі був шанс, а він ним не скористався. Натомість свою можливість виграти бій Джошуа використав. У такому віці сили не безкінечні. Кажуть, що є боксери, які боксували і за 40 і більше. А згадайте, як вони завершували свою кар’єру. Були й такі, що з рингу вилітали. І це дуже зіркові суперважковаговики. Таких прикладів можна навести безліч.

- Ви натякаєте на те, що Володимиру потрібно завершувати кар’єру.

- Так. Не думаю, що йому бракує грошей чи слави. Але останнє слово буде за ним. На мою думку, йому немає що і кому доводити. Він показав багато чого. Те, що він зробив, важко буде комусь повторити.

- Півтора роки тому Ви говорили, що після смерті тренера Емануеля Стюарда кар’єра Кличка пішла на спад.

- Так воно і є. Зрозумійте, що Кличко боксував з суперником, який сьогодні є номер один. Офіційні претенденти на чемпіонські пояси, які були у Кличка, це боксери, які за всіма показниками поступалися Володимиру. Поразка Володимира від Тайсона Ф’юрі – це випадковість. Таке може трапитися з кожним спортсменом. Він програв слабшому і неадекватному боксеру.



- Зараз чимало інформації в ЗМІ, що Кличко не поспішає завершувати професійну кар’єру. Чи може, на Вашу думку, мати місце матч-реванш з Джошуа?

- Не потрібен реванш. Що він дасть?

- Ви особисто вірили в перемогу Володимира перед початком бою?

- Звісно, вболівав за Володимира, хоча розумів, що буде дуже складно. Зізнаюся, коли Джошуа опинився у нокдауні я побачив те, що Кличко його доб’є. Забракло, на жаль, сил. Володимир намахався достатньо, але повторити такий прицільний удар, на жаль, не зміг.

Богдан ПАСТЕРНАК