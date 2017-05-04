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Костя ЦЗЮ: «Владимир Кличко способен вернуть себе звание чемпиона»

Известный в прошлом боксер уверен, что украинца еще рано списывать со счетов

  • 04.05.2017 10:22
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю заявил, что Владимир Кличко может вернуть свои пояса, взяв реванш за поражение от Энтони Джошуа.

— Как Кличко после двух поражений вернуться обратно на вершину Олимпа? У него ещё есть на это шансы?
— Придётся возвращаться через определённые бои. И тут, как говорится, money talks (деньги решают всё. — RT). Он может сразу драться за пояс, а может устроить реванш с Джошуа. В теории Володя способен вернуть себе звание, но многое зависит от того, что это будет означать с финансовой точки зрения.

— Кем видите Кличко-младшего вне ринга?
— Братья заработали такие деньги, что, по сути, они могут просто сидеть на диване и ничем не заниматься, получая удовольствие от жизни. Я ушёл из бокса в 37, а Владимиру уже 41. Знаете, как интересно просто получать удовольствие от жизни? Оказывается, очень. (Смеётся.) Зачем им кому-то что-то доказывать? Кличко могут открыть, например, школу бокса. Главное, чтобы они были здоровы и наслаждались жизнью. Не будет ли в первое время желания вернуться на ринг? У меня оно, признаюсь, не возникало. Вообще не было желания снова надевать перчатки. Но этот процесс у всех проходит по-разному.

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