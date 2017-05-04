БЕНТЕ: «Решение о реванше с Джошуа Кличко должен принять сердцем»

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа, решение о повторном поединке с британцем должен принимать самостоятельно, руководствуясь собственными ощущениями.

Об этом Бенте рассказал в эфире одного из ток-шоу на немецком телевидении. По словам менеджера, Кличко, пройдя очень напряженную подготовку и сложный поединок, еще не переключился на период после боя. «Владимир все еще находится как в тоннеле. Он провел много времени со своей командой, тренером, напряженно работая в тренировочном лагере при подготовке к бою. Это состояние наверняка продлится еще несколько дней», — рассказал Бенте.

Прояснил менеджер Кличко и ситуацию с возможным матчем-реваншем с Джошуа. «Я буду с ним разговаривать, однако решение будет принимать только Владимир. Деньги в этом случае не играют никакой роли, речь идет о том, чтобы взвесить возможности и риски. Владимир должен спросить сам себя: «Готов ли я снова пройти через жесткий тренировочный лагерь?», — цитирует Бенте sport1. – Возраст также не играет никакой роли, Владимир показал это. Но его решение должно исходить от сердца».