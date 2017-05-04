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БЕНТЕ: «Решение о реванше с Джошуа Кличко должен принять сердцем»

Украинский боксер обязан взвесить все риски, считает специалист

  • 04.05.2017 11:19
  • 563 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Управляющий директор Klitschko management group Бернд Бенте заявил, что Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа, решение о повторном поединке с британцем должен принимать самостоятельно, руководствуясь собственными ощущениями.

Об этом Бенте рассказал в эфире одного из ток-шоу на немецком телевидении. По словам менеджера, Кличко, пройдя очень напряженную подготовку и сложный поединок, еще не переключился на период после боя. «Владимир все еще находится как в тоннеле. Он провел много времени со своей командой, тренером, напряженно работая в тренировочном лагере при подготовке к бою. Это состояние наверняка продлится еще несколько дней», — рассказал Бенте.

Прояснил менеджер Кличко и ситуацию с возможным матчем-реваншем с Джошуа. «Я буду с ним разговаривать, однако решение будет принимать только Владимир. Деньги в этом случае не играют никакой роли, речь идет о том, чтобы взвесить возможности и риски. Владимир должен спросить сам себя: «Готов ли я снова пройти через жесткий тренировочный лагерь?», — цитирует Бенте sport1. – Возраст также не играет никакой роли, Владимир показал это. Но его решение должно исходить от сердца».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Олександр Витвицький
      Олександр Витвицький, 04.05.2017 11:53
    0
    у нього вибір: "пан або пропав". але шанси повернути корону у нього є. головне щоб він, Володимир, у це повірив.
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    digital_summer
      digital_summer, 04.05.2017 12:08
    0
    Олександр Витвицький, 04.05.2017 11:53
    у нього вибір: "пан або пропав". але шанси повернути корону у нього є. головне щоб він, Володимир, у це повірив.
    Это прежде всего также шанс срубить кучу бабла себе на заслуженный комфортный отдых. Даже, если он возьмет реванш, то все равно сразу же надо вешать перчатки на гвоздь
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    bonv
    online
      bonv, 04.05.2017 12:15
    0
    У Кличка вже є гроші для правнуків. Йде мова тільки про бокс. Бажання повернути пояси.
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