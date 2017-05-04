БЕЛЛЬЮ: «Кличко показал лучший бокс со времен уничтожения Поветкина»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в комментарии Ring TV сказал, что его соотечественник Энтони Джошуа ответил на все вопросы о себе в бою с легендарным украинцем Владимиром Кличко.

«Это был великий бой. Два воина дрались в ринге с самого начала боя и до конца. Это было фантастическое событие для спорта. Кличко показал свой самый лучший бокс со времен уничтожения Поветкина и Пулева.

А что касается Энтони, то он ответил на все вопросы о себе. На все. Я был уверен, что этот бой был слишком рискованным для него. Я говорил о том, что если бой продлится более четырех раундов, то у меня нет уверенности в том, что у него есть опыт справиться с этим. Он доказал, что я был неправ», - сказал Тони Беллью в интервью Ring TV.