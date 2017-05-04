Виталий КЛИЧКО: «Я за то, чтобы Владимир расставил все точки над «і»

Виталий Кличко высказал мнение касательно возможного реванша Владимира с Энтони Джошуа.
«Будет ли реванш Владимира с Джошуа? Я скажу одну вещь: сам бой – это десерт, а за ним стоит большая работа. Можете представить, что 25 лет ты каждый день приходишь в зал и готовишь себя, соблюдаешь режим. Естественно, ты устаешь. Нельзя это делать всю жизнь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: «Я выйду на бой, я сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни – я всегда поддержу моего брата.
Как я отношусь к реваншу? У меня смешанные чувства. Если выходить в ринг просто ради боя – я не хочу, чтобы был реванш. Если Володя скажет, что сделает все, чтобы победить – я его всегда поддержу. Какое решение он не примет – я его всегда поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу, что я не хочу этого боя. Внутренне я за то, чтобы он вышел и расставил все точки над «і», - сказал Виталий Кличко в программе «Сніданок з 1+1».
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Потому что ты, Виталий, настоящий боец, который не побывал ни разу на канвасе. Поэтому у тебя такое желание. Но Владимир, к огромному уважению к нему, не ты. Поэтому твое желание и его возможности не сходятся, к огромному сожалению украинцев.... Я выразил всего лишь свое мнение не более.
. В том то и дело, что Виталий другой. И в истории бокса у Владимира совсем другие заслуги, гораздо весомее. Никто не знает встал бы Виталий после такого. А сколько раз за свою карьеру вставал Владимир и после этого 9,5 лет не проигрывал. Не пишите ересь.
Не неси чепухи! Владимир даже в сравнение нельзя ставить с Виталием! Виталий трижды мстил за поражения брата и последний раз с погибшим Сандерсом, который накаутировал Володю! Поэтому лучше помолчи, чем говорить всякий бред..при всём уважении к Володи.
Потому что ты, Виталий, настоящий боец, который не побывал ни разу на канвасе. Поэтому у тебя такое желание. Но Владимир, к огромному уважению к нему, не ты. Поэтому твое желание и его возможности не сходятся, к огромному сожалению украинцев.... Я выразил всего лишь свое мнение не более.
. В том то и дело, что Виталий другой. И в истории бокса у Владимира совсем другие заслуги, гораздо весомее. Никто не знает встал бы Виталий после такого. А сколько раз за свою карьеру вставал Владимир и после этого 9,5 лет не проигрывал. Не пишите ересь.
И Виталий стати мог ити в размен на что Владимир никогда не шел
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