Виталий КЛИЧКО: «Я за то, чтобы Владимир расставил все точки над «і»

Виталий Кличко высказал мнение касательно возможного реванша Владимира с Энтони Джошуа.

«Будет ли реванш Владимира с Джошуа? Я скажу одну вещь: сам бой – это десерт, а за ним стоит большая работа. Можете представить, что 25 лет ты каждый день приходишь в зал и готовишь себя, соблюдаешь режим. Естественно, ты устаешь. Нельзя это делать всю жизнь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: «Я выйду на бой, я сделаю все, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни – я всегда поддержу моего брата.

Как я отношусь к реваншу? У меня смешанные чувства. Если выходить в ринг просто ради боя – я не хочу, чтобы был реванш. Если Володя скажет, что сделает все, чтобы победить – я его всегда поддержу. Какое решение он не примет – я его всегда поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу, что я не хочу этого боя. Внутренне я за то, чтобы он вышел и расставил все точки над «і», - сказал Виталий Кличко в программе «Сніданок з 1+1».