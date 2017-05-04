Джошуа готов отказаться от защиты титула IBF ради реванша с Кличко

Чемпион IBO, IBF, и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) готов отказаться от защиты титула IBF ради реванша с Владимиром Кличко, поскольку это принесет ему больше денег.

Обязательным претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев.

«Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно.Мы не хотим терять пояс, но если будем вынуждены его обязательно защищать, то проблем с этим не будет.

Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности», – сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.