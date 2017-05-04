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Джошуа готов отказаться от защиты титула IBF ради реванша с Кличко

Поединок с Владимиром Кличко принесет британцу больше денег

  • 04.05.2017 12:42
  • 1405 просмотров
  • 5 комментария
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AFP. Энтони Джошуа
© AFP. Энтони Джошуа

Чемпион IBO, IBF, и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) готов отказаться от защиты титула IBF ради реванша с Владимиром Кличко, поскольку это принесет ему больше денег.

Обязательным претендентом на пояс IBF является болгарин Кубрат Пулев.

«Переговоры с IBF и промоутером Пулева продолжаются. К выходным мы должны уже иметь какую-то ясность, но пока все очень сложно.Мы не хотим терять пояс, но если будем вынуждены его обязательно защищать, то проблем с этим не будет.

Мы не допустим, чтобы политика бокса мешала продвижению Энтони. В идеале, мы хотим владеть всеми титулами, но из-за таких ситуаций возникают сложности», – сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. 

Источник — The Sun

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Комментарии
    bonv
      bonv, 04.05.2017 12:59
    0
    Реваншу бути?
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    Маряна Андрунив
      Маряна Андрунив, 04.05.2017 13:04
    +1
    Реванш потрібен! Якщо виграє то реваншу з Джошуа небуде, а там можна домовлятися з Пульовим, Паркером чи Уалдером. Володя ми з тобою до кінця ! Слава Україні!!!
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    bohdanshevchenko
      bohdanshevchenko, 04.05.2017 13:24
    0
    Реванш не потрібен. Джошуа знесе Володимира в перших раундах - не хочу бачити ТАКЕ завершення славетної кар"єри Кличка
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    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 04.05.2017 13:33
    +1
    Да не знесе! Победить может, но не убедительно. Младший Кличко отличается тем, что хорошо работает над ошибка, которые допускает при недооценке соперника. А Виталий всегда серьёзно подходит к любому сопернику и никакой недооценки, поэтому и выглядел убедительней Володи.
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    sidorchuke
    online
      sidorchuke, 04.05.2017 13:50
    0
    bohdanshevchenko, 04.05.2017 13:24
    Реванш не потрібен. Джошуа знесе Володимира в перших раундах - не хочу бачити ТАКЕ завершення славетної кар"єри Кличка
    Тем более будет легче поймать...Джошуа!!! Излишняя самоуверенность ему будет не на руку, а она будет))
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