БЕЛЕНЬКИЙ: «Реванш Кличко с Джошуа? Не надо заканчивать жизнь калекой»

Известный журналист Александр Беленький, являющийся давним другом братьев Кличко, считает, что Владимиру Кличко не стоит проводить матч-реванш с молодым британцем Энтони Джошуа, чтобы не рисковать сворим здоровьем.

«По-моему, более лояльного болельщика (Кличко), чем я, не найти... Но я бы не советовал (проводить матч-реванш с Джошуа). Жизнь - она большая, половина только позади. И не надо заканчивать жизнь калекой, понимаете? Потому что то, что он (Владимир) напропускал в этом бою - это может начать сказываться через 20 лет. Понимаете, он же ведь драться будет с кем? Опять с Джоуша, не с «мешком» же каким-то, да? С «мешком» уже никому не будет интересно. Будут интересны только тяжелые бои... Вспомните Мухаммеда Али - тоже был большим его поклонником - не надо до этого доводить, вот не надо. Жизнь рингом не ограничивается, и хорошо бы ее не там заканчивать», - сказал Александр Беленький.