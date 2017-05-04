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Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Кличко был и всегда останется великим чемпионом»

Бой украинца с Энтони Джошуа входит в топ-10 поединков в истории бокса, считает специалист

  • 04.05.2017 14:51
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klitschko-brothers.com
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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, один из лучших бойцов в истории бокса Оскар Де Ла Хойя выразил восхищение Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, которые выдали один из лучших поединков в истории.

Об этом легендарный боксер сообщил в интервью СВС. «Бой Кличко – Джошуа входит в число десяти лучших поединков в супертяжелом весе за всю историю бокса, заявил Де Ла Хойя. Кличко был и всегда останется великим чемпионом».

Источник — Boxingnews

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