Команда Джошуа надеется найти компромисс с IBF ради реванша с Кличко

Менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа – Эдди Хирн – выразил надежду, что ему удастся договориться с Международной боксерской федерацией об отсрочке боя между британцем и болгарином Кубратом Пулевым.



Об этом Хирн заявил в ответ на решение IBF, которая четко дала понять, что в любом случае обяжет Джошуа провести защиту титула в бою с официальным претендентом – Кубратом Пулевым. Команда Джошуа ждет ответа от Владимира Кличко по поводу возможной организации матча-реванша, возможность которого была прописана в контракте на апрельский бой.



«Переговоры с IBF и промоутером Пулева, компанией Sauerland, продолжаются. К уик-энду мы должны добиться определенной ясности, но это очень сложно. Мы не хотим отказываться от титула IBF, но если нам придется, мы сделаем это без проблем. Мы не хотим, чтобы политика стала на пути развития Джошуа. В идеале нам хотелось бы заполучить все пояса, но когда к этому приближаешься, становится тяжело из-за подобных ситуаций. IBF всегда следует своим правилам, как это было в случае с Тайсоном Фьюри. Мы могли бы найти компромисс, организовать бой за титул временного чемпиона с Пулевым, победитель которого сразился бы с Джошуа», – сказал Хирн.