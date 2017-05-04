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ФОТО ДНЯ: Энтони Джошуа с синяком под глазом прогулялся по Лондону

Чемпион мира впервые вышел «в свет» после победы над Владимиром Кличко

  • 04.05.2017 20:46
  • 2192 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, по дороге к своей маме в северную часть Лондон заскочил в одну из кофеен.

Как отмечает издание The Sun, на лице Энтони практически не осталось «последствий» от боя, за исключением синяка вокруг левого глаза — результата «страшных» ударов Владимира Кличко.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 04.05.2017 20:50
    +4
    Він з охороною ходить до мами
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    Naum1221
      Naum1221, 04.05.2017 21:11
    -4
    майже нічого, зато наш "підлогомийник" весь побитий
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