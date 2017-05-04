ФОТО ДНЯ: Энтони Джошуа с синяком под глазом прогулялся по Лондону

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, по дороге к своей маме в северную часть Лондон заскочил в одну из кофеен.

Как отмечает издание The Sun, на лице Энтони практически не осталось «последствий» от боя, за исключением синяка вокруг левого глаза — результата «страшных» ударов Владимира Кличко.