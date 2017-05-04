Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко нужно взять пример с Льюиса и вовремя уйти»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер считает, что 41-летнему украинцу Владимиру Кличко, доминировавшему в супертяжелом весе на протяжении целого десятилетия, уже нужно вешать перчатки на гвоздь.



«Я думаю, что Кличко возьмет время на размышление, задаст себе вопрос о том, действительно ли он хочет продолжать, взвесит все «за» и «против». Разве ему нужно еще что-то доказывать в спорте? Он не смог закончить бой (в шестом раунде, после нокдауна Джошуа), и именно тогда я понял, что для него наступило время уходить из бокса.



Как говорил Коби Брайант, он понял, что нужно уходить, когда он уже не мог делать свои любимые движения на площадке. Если ты не можешь применять свои любимые приемы - лучше уходи, поскольку ты можешь получить серьезные повреждения. Не ухудшай свое наследие, Владимир. Тебе гарантировано место в Зале Славы и статус легенды - не стоит это портить. Мне так жаль многих чемпионов, испортивших свое наследие. Мне так жаль наблюдать за тем, как они продолжают выступать и проигрывать нокаутом. А потом они проводят бой с соперником гораздо ниже классом выигрывают его, и это придает им уверенности в том, что они еще могут вернуться на вершину. Но они только портят свое наследие. Я не хочу, чтобы что-то подобное повторилось с Владимиром Кличко.



Леннокс Льюис поступил очень разумно, отказавшись от боя-реваша с Виталием Кличко. Он ушел на вершине, и его легенда никогда не будет забыта, его всегда будут считать одним из великих. Ему не нужно тревожить о своем наследии - я думаю, что он правильно поступил. Люди всегда будут любить Леннокса Льюиса и вспоминать его, как бывшего чемпиона мира.



Нужно выбирать правильное время, когда уходить. Владимир Кличко завоевал себе новых фанов в своем последнем бою - люди, которые никогда не болели за него, сейчас испытывают к нему исключительное уважение. Он сейчас на вершине (Уайлдер наверняка имеет в виду, что Владимир находится на вершине любви и уважения болельщиков и боксерского сообщества к нему за всю свою карьеру), и ему пора уходить. Но если он по какой-то причине решить продолжит - да прибудет с ним Господь», - сказал Деонтей Уайлдер.