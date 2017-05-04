Джонни НЕЛЬСОН: Кличко захочет матч-реванш, иначе потом будет сожалеть

По мнению экс-чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсона, в некоторых моментах боя с Кличко Энтони Джошуа был не слишком уверен в себе, что чувствовал Владимир, который имел хорошие шансы в течение нескольких раундов завершить бой в свою пользу.



«Если говорить с точки зрения бизнеса, мне кажется, что Кличко захочет провести матч-реванш, иначе потом будет сожалеть, что не воспользовался этой возможностью, - цитирует Нельсона Sky Sports. – В течение двух или трех раундов, когда Джошуа ловил воздух, Кличко должен был добивать его, но ему не хватило скорости. Сейчас же проблема в том, что Энтони знает, на что способен Кличко. Порой, Джошуа был не слишком уверен в себе, но когда обрел психологическую стойкость, просто отпустил свои инстинкты. Он получил много опыта в этом поединке и дал ответы на много вопросов, развеяв все сомнения. Реванш - наиболее вероятное развитие событий. Почему они должны искать кого-то еще для своих боев? Субботний вечер дал ответ на этот вопрос».



По мнению Нельсона, ради реванша с Кличко Джошуа может отказаться от защиты титула IBF с Кубратом Пулевым. «Уверен, что как-то можно будет договориться. Теперь поговорим о бизнесе. Сейчас все дороги ведут к Джошуа, все хотят драться с ним. Если мы посмотрим, что Джошуа сделал с Кличко и что Кличко сделал с Пулевым, думаю, что Джошуа побьет Пулева».