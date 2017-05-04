Тайсон Фьюри похвастался, что сбросил 8 килограммов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сообщил на своей странице в Instagram, что с начала своего тренировочного лагеря в Марбелле он уже успел сбросить 18 фунтов (8,1 кг).

«Сонце светит, погода превосходная, и вес уходит. Я уже согнал 18 фунтов и чувствую разницу. Я чувствую себя в лучшей форме. Все идет хорошо», - сказал Тайсон Фьюри.