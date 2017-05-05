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Энтони Джошуа проведет следующий бой в октябре или ноябре

Об этом заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн

  • 05.05.2017 12:21
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Peoples.ru. Энтони Джошуа
© Peoples.ru. Энтони Джошуа
Чемпион мира по версии IBF и WBA Super в супертяжелом весе 27-летний британец Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет в октябре или ноябре этого года, сообщил промоутер Эдди Хирн. В прошлом бою, который состоялся 29 апреля в Лондоне, Джошуа досрочно победил экс-чемпиона мира в этом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко.
 
«Мы разговаривали вчера с тренером Джошуа Робом Маккракеном и, вероятно, вы снова увидите Энтони на ринге в октябре-ноябре, — сказал Хирн. — У нас есть различные варианты и есть обязательная защита титула IBF против Кубрата Пулева».

Источник — Allboxing.ru

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