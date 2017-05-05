Майк ТАЙСОН: «Бой Кличко – Джошуа изменил бокс»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон считает, что бой молодого британца Энтони Джоуша с украинским ветераном Владимиром Кличко поднял интерес публики к супертяжелому дивизиону на самый высокий уровень за много лет. Об этом он сказал в интервью Sky Sports.

«Всего один только бой изменил весь бокс, всего один! И это как раз то, что и нужно было боксу. Флойд Мейвезер делает много денег в боксе, еще много маленьких ребят, но все хотят видеть настоящий бой супертяжей. Именно супертяжи делают бокс столь значимым видом спорта. Другие ребята могут зарабатывать деньги, но они не делают бокс столь значимым. Если Джошуа продолжит в том же духе, он достигнет невероятных высот», - сказал Майк Тайсон.