Дэвид ХЭЙ: «Джошуа легко побьет Кличко во второй раз»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй, в свое время проигравший Владимиру Кличко, заявил, что Джошуа проявил себя с наилучшей стороны в состоявшемся 29 апреля поединке с украинцем, а ажиотаж вокруг боя и качество бокса, продемонстрированное обоими бойцами, позволяет рассчитывать на матч-реванш.

Впрочем, как отметил Хэй, он увидел и слабости Джошуа, которые будет использовать, если ему придется встретиться в ринге со своим соотечественником. «Было интересно увидеть Джошуа на новом уровне, - цитирует Хэя Еxpress со ссылкой на Metro. – Я увидел несколько вещей, которые я попытался бы использовать, если бы также уложил его. Но Джошуа сделал большой шаг в классе в субботу, и выполнил все, что требовалось в ринге. Самое главное, он показал, что кишка у него не тонка».



По мнению Хэя, Владимир согласится на матч-реваш. «Считаю, что Кличко будет еще боксировать и, скорее всего, проведет матч-реванш – это будет отличный повод для еще одного большого боя. Хотя, думаю, Джошуа выиграет и во второй раз, причем – легко. Джошуа становится только лучше, а Кличко в 41 год вряд ли сможет еще раз оказаться в такой форме, как 29 апреля. Украинский боксер мог победить, если бы наступил на газ после того, как отправил Джошуа в нокдаун. Но он выбрал игру в «длинную» и, возможно, будет корить себя за это».