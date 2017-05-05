Известный спортивный комментатор Джо Роган поделился мнением о чемпионе мира по версии WBO во втором полулегком весе украинце Василии Ломаченко.

«Ломаченко, возможно, лучший боксер, который когда-либо жил. Он на совсем другом уровне, его робота ног и передвижения – я не могу подобрать сопоставимый пример. Имею в виду, что есть столько крутых боксеров, начиная от Шугара Рэя Робинсона, Вилли Пепа и других. Они уже прошли свой путь, но все сравнения в спорте, музыке и еще в чем-то сводятся к тому, кто лучший сейчас.

Ломаченко, по моему мнению, лучший. То, как он передвигается – это не нормально. И он супер агрессивен. Он не как Флойд Мейвезер, который не проиграл ни одного поединка и пропустил всего 7-8 сильных ударов за всю карьеру.

Ломаченко постоянно на тебе, он как клей. Он прямо перед тобой, но ты не можешь его ударить. Ломаченко уходит вправо-влево, вперед-назад – ты не можешь понять, где же он на самом деле.

Эти небольшие подшаги за спину… Тайсон делал что-то подобное. Он научился у Каса Д’Амато, который научился этому в 50-е годы. Но стиль Майка сильно отличался, потому что он был слишком сильный, как гаубица. Ломаченко не нокаутирует тебя одним ударом, он засыплет тебя бесконечным шквалом ударов», – сказал Роган.