Букмекеры принимают ставки на реванш Кличко – Джошуа

Страсти вокруг возможного реванша Кличко – Джошуа накаляются с каждым дней. Спортивная общественность жаждет узнать окончательное решение украинского боксера, которое прольет свет на ближайшее будущее супертяжелого дивизиона.

Некоторые букмекеры не теряют времени даром и уже начали принимать ставки на вероятный поединок британца и украинца. Фаворитом, как и в первом бою, считается Джошуа. Шансы Энтони на победу оцениваются в коэффициент примерно чуть менее 1.3, Владимира – 3.6.

Также букмекеры принимают ставки на возможный бой Джошуа и Фьюри. Шансы Тайсона оцениваются выше, чем у Кличко – коэффициент 2,375, у Энтони – 1,57.

Коэффициенты к остальным потенциальным поединкам можно увидеть в таблице ниже: