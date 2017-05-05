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Букмекеры принимают ставки на реванш Кличко – Джошуа

Британский боксер является очевидным фаворитом в возможном поединке

  • 05.05.2017 20:43
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Страсти вокруг возможного реванша Кличко – Джошуа накаляются с каждым дней. Спортивная общественность жаждет узнать окончательное решение украинского боксера, которое прольет свет на ближайшее будущее супертяжелого дивизиона.

Некоторые букмекеры не теряют времени даром и уже начали принимать ставки на вероятный поединок британца и украинца. Фаворитом, как и в первом бою, считается Джошуа. Шансы Энтони на победу оцениваются в коэффициент примерно чуть менее 1.3, Владимира – 3.6.

Также букмекеры принимают ставки на возможный бой Джошуа и Фьюри. Шансы Тайсона оцениваются выше, чем у Кличко – коэффициент 2,375, у Энтони – 1,57.

Коэффициенты к остальным потенциальным поединкам можно увидеть в таблице ниже:

Поединок

Победа 1

Победа 2

Энтони Джошуа – Владимир Кличко

1,29

3,6

Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри

1,57

2,375

Дэвид Хэй – Тони Беллью

1,36

3,2

Деонтей Уайлдер – Тони Беллью

1,25

3,75

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор

1,1

7

 

Источник — Sport.ua

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