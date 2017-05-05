Букмекеры принимают ставки на реванш Кличко – Джошуа

Страсти вокруг возможного реванша Кличко – Джошуа накаляются с каждым дней. Спортивная общественность жаждет узнать окончательное решение украинского боксера, которое прольет свет на ближайшее будущее супертяжелого дивизиона.
Некоторые букмекеры не теряют времени даром и уже начали принимать ставки на вероятный поединок британца и украинца. Фаворитом, как и в первом бою, считается Джошуа. Шансы Энтони на победу оцениваются в коэффициент примерно чуть менее 1.3, Владимира – 3.6.
Также букмекеры принимают ставки на возможный бой Джошуа и Фьюри. Шансы Тайсона оцениваются выше, чем у Кличко – коэффициент 2,375, у Энтони – 1,57.
Коэффициенты к остальным потенциальным поединкам можно увидеть в таблице ниже:
|
Поединок
|
Победа 1
|
Победа 2
|
Энтони Джошуа – Владимир Кличко
|
1,29
|
3,6
|
Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри
|
1,57
|
2,375
|
Дэвид Хэй – Тони Беллью
|
1,36
|
3,2
|
Деонтей Уайлдер – Тони Беллью
|
1,25
|
3,75
|
Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор
|
1,1
|
7
Источник — Sport.ua
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