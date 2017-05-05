Бернард ХОПКИНС: «Кличко заслужил уйти так, как сам захочет»

Знаменитый американский боксер Бернард Хопкинс, завоевывавший чемпионские пояса в возрасте 46 и 47 лет, а в 49 – объединивший два титула, рассказал, каким ему видится продолжение боксерской карьеры Владимира Кличко, который свой пока что последний титульный бой провел в 41 год.



По словам Хопкинса, завершившего карьеру в декабре 2016-го, без малого в 52 года, он не поддержит возможное решение Владимира Кличко провести матч-реванш с Джошуа, однако советует украинцу сосредоточиться на быстром возвращении на ринг.



«Если я был бы на месте Кличко, оценил бы ситуацию очень быстро. Я постарался бы получить бой до конца года, - цитирует Хопкинса Omnisport. - Я не стал бы ждать еще год, поскольку в ваш разум при столь длительных каникулах начинают проскальзывать другие вещи. Едите ли вы яблочный пирог в первый или во второй раз в жизни, когда, чтобы попробовать его еще раз, вы ждете семь или восемь месяцев, живот начинает крутить. Тогда вы начинаете скучать за ним… Вы хотите сделать еще один бой, но это очень плохо. Ваш двигатель был выключен, и теперь вам нужно спустя год снова разогнать его».



Как отметил Хопкинс, Владимир должен поскорее принять решение о своем возвращении, чтобы избежать возможного простоя. «В таких случаях ты должен вернуться, чтобы выиграть, проиграть или завершить бой вничью в течение разумного времени после нокаута. Конечно, ты «отдыхаешь» 90 дней, в зависимости от штата, или страны, в которой живешь. Думаю, Кличко должен вернуться не позже, чем в следующем году, чтобы просто сказать: «Всем пока, я ухожу, было весело».



По мнению Хопкинса, Владимир должен завершить карьеру боем против менее опасного противника, чем Джошуа. «Думаю, что Владимир должен продолжать, если это имеет значение, но я не думаю, что он должен завершить карьеру такими боями. Считаю, что он должен выйти на ринг с бойцами уровня «Б», возможно, уровня «Б+», представляющими опасность, но точно не с боксером уровня «А+», каковым является Джошуа».



Хопкинс считает, что Владимир заслужил право «собственноручно» написать сценарий своего прощания с профессиональным боксом. «Думаю, если Кличко хочет показать, что планирует уйти, как я сказал бы - без всяких сожалений, а, на мой взгляд, он это заслужил и заплатил все взносы, то он должен написать свой собственный сценарий прощания. Просто я считаю, что некоторые атлеты в любом виде спорта получают возможность уйти так, как хотят они. Это просто мое скромное мнение».