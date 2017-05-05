ГЕНДЛИН: «В боксе была целая эпоха Кличко – теперь можно уходить»

Легенда комментаторского цеха Владимир Гендлин считает, что экс-чемпиону мира в супертяжелом весе украинцу Владимиру Кличко можно со спокойной душой уходить из бокса, учитывая тот вклад, который он внес в этот вид спорта:



«Каждый решает этот вопрос сам за себя. Есть бойцы, которые без бокса жить не могут, несмотря на то, что все уже позади - и слава, и деньги. Может, это происходит оттого, что больше ничего в жизни не умеют. Но Кличко - парень образованный, с прекрасным европейским опытом, корректный человек, состоящий в высшем спортивном обществе, можно сказать», - сказал Гендлин.



По мнению Гендлина, у Кличко нет препятствий, чтобы покинуть ринг.



«По идее, у него нет ни материальных, ни моральных факторов, препятствующих покинуть ринг, но есть такая вещь, как спортивные амбиции, - заметил он. - Если Владимир трезво мыслит, понимает свой потолок, можно и заканчивать, учитывая, что для бокса он сделал не так уж и мало - была целая эпоха доминирования Кличко. А нарываться еще на одно поражение было бы обидно», - добавил Гендлин.