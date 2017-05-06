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Паркер не смог нокаутировать Кожану

Новозеландец победил единогласным решением судей

  • 06.05.2017 15:56
  • 641 просмотров
  • 1 комментария
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skysports.com. Джозеф Паркер и Разван Кожану
© skysports.com. Джозеф Паркер и Разван Кожану

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (23-0, 18 КО) уверенно защитил свой титул в бою с румыном Разваном Кожану (16-3, 9 КО), победив его единогласным решением судей.

Паркер доминировал в ринге практически во всех раундах, но при этом выглядел далеко не впечатляюще. По окончании 12 раундов боя судьи вынесли свой вердикт - 119:108, 117:110 и 117:110 (с Кожану было снято одно очко за удар по затылку).

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 06.05.2017 16:52
    -1
    Вот бы организовать бой Кличко с этим Паркером
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