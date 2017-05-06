Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (23-0, 18 КО) уверенно защитил свой титул в бою с румыном Разваном Кожану (16-3, 9 КО), победив его единогласным решением судей.
Паркер доминировал в ринге практически во всех раундах, но при этом выглядел далеко не впечатляюще. По окончании 12 раундов боя судьи вынесли свой вердикт - 119:108, 117:110 и 117:110 (с Кожану было снято одно очко за удар по затылку).
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.