Гамбоа сенсационно проиграл Кастельяносу

Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа (26-2, 17 КО) потерпел свое второе поражение на профессиональном ринге, сенсационно уступив мексиканцу Робинсону Кастельяносу (24-12, 14 КО) техническим нокаутом в седьмом раунде.
35-летний Гамбоа в этом бою совершенно не был похож на самого себя в свои лучшие годы - он много пропускал, в третьем и четвертом раундах побывал в нокдаунах, а после седьмого вообще отказался продолжать бой.
Источник — Boxingnews
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