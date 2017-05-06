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Гамбоа сенсационно проиграл Кастельяносу

Кубинец побывал в 2 нокдаунах, а после седьмого раунда отказался продолжать бой

  • 06.05.2017 16:10
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Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа (26-2, 17 КО) потерпел свое второе поражение на профессиональном ринге, сенсационно уступив мексиканцу Робинсону Кастельяносу (24-12, 14 КО) техническим нокаутом в седьмом раунде.

35-летний Гамбоа в этом бою совершенно не был похож на самого себя в свои лучшие годы - он много пропускал, в третьем и четвертом раундах побывал в нокдаунах, а после седьмого вообще отказался продолжать бой.

Источник — Boxingnews

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