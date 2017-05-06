Гамбоа сенсационно проиграл Кастельяносу

Ну чем тебе, бл.ть формат не нравится??Неужели лучше посмотреть две игры Шахтера, Динамо или Зари...

- Эй Товарищ Палкин смотрю стадион ломится от зрителей, места не найти! Все прям мечтают посетит...

А вболювальників прийшло на стадіон море. СВЯТО ФУТБОЛУ!!!

хто поставив мінус той лох шахтар чемп. все ясно

2-0