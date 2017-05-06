Тайсон ФЬЮРИ: «Уайлдер, Паркер – любой из этих бомжей побьет Джошуа»

По словам Фьюри, возраст – главная причина неудачи украинца. Об этом «Цыганский Король» заявил в одном из интервью, выдержки из которого приводит The Sun.



«Кличко - 41 год, а бокс – спорт молодых, - отметил Фьюри. Но будь Кличко помоложе, он определенно бы выиграл у Джошуа. Да, победа – это победа, но 100-процентный Владимир выиграл бы этот бой».



Вспомнил Фьюри и свой бой с украинцем. «Моя победа над Кличко была лучше, чем то, что мы увидели 29 апреля. Он ни разу не ударил меня, но зато нанес миллион ударов Джошуа и едва не нокаутировал его. Кличко развенчал Джошуа. Надеюсь, Эдди Хирн будет аккуратно вести Джошуа, поскольку любой приличный боксер, младше 41 года выиграет у него. Деонтай Уайлдер, Джозеф Паркер - любой из этих бомжей побьет его».



Как отметил Фьюри, он думал, что Джошуа проиграет в пятом раунде. «Я почти плакал, думая о том, что победа Кличко лишит меня 20-30 миллионов фунтов. Но Владимир пытался действовать осторожно, как обычно, и у него закончился пар».



По мнению Фьюри, длительный простой не повлияет на его будущее в боксе. «Владимиру 41 год, он не дрался 17 месяцев, и это не повлияло на него, не так ли? Он почти избил большого культуриста».



«Цыганский Король» же собирается вернуться на ринге 8 июля, в андеркарте боя своего друга Билли Джо Сондерса, с которым он вместе сейчас тренируется в Марбелье, с Автандилом Хурцидзе. «Я хорошо тренируюсь, бегаю, спаррингую. Я снова могу стать лучшим Тайсоном Фьюри. Джошуа не ускользнет от меня. Раньше я не обращал на него внимания, но теперь у меня есть мотивация в виде возможных 30 миллионов фунтов. Я был тенью себя прежнего, но я возвращаюсь».