Эдди ХИРН: «Энтони поступил очень умно, выплюнув капу в 6 раунде»

Промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе – Энтони Джошуа – рассказал о самых критических моментах для его подопечного в бою с Владимиром Кличко.



Как отметил Хирн, Владимир был отлично подготовлен, а Джошуа, несмотря на то, что проводил только 19-й бой на профессиональном ринге, действовал очень умно.



«В конце пятого раунда, я думал, что, вероятно, Джошуа проиграет, - цитирует Хирна QG. – Когда Энтони пришел и сел в своем углу, я просто онемел. Я подумал, что это было великолепное сражение, и он уже выполнил свою миссию. Но я понимал, если он даже проиграет, то сможет вернуться. Но его хладнокровие произвело на меня впечатление. Он выплюнул капу примерно через 30 секунд после начала раунда, что было умным решением, дабы получить 10-15 секунд на восстановление. Он не вставал слишком быстро после нокдауна. Другими словами, он продемонстрировал отличные навыки, оказавшись в кризисной ситуации. Сделать это на глазах 90 000 зрителей, в своем 19-м поединке и в бою с одним их самых опытных боксеров в мире – это просто невероятно! Энтони растет и учится ежедневно».