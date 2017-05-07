В поединке двух бывших чемпионов мира из Мексики 26-летний Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) одержал победу единогласным решением судей на Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).
Альварес полностью деклассировал Чавеса, выиграв каждый из раундов в поединке, который не отличался зрелищностью. По окончании 12 раундов одностороннего и откровенно скучного боя все трое судей отдали победу Саулю Альваресу со счетом 120:108, что полностью отражало происходившее в ринге.
Источник — Boxingnews
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