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Альварес деклассировал Чавеса

Сауль одержал победу единогласным решением судей

  • 07.05.2017 09:11
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La Presna. Хулио Сезар Чавес-младший и Сауль Альварес
© La Presna. Хулио Сезар Чавес-младший и Сауль Альварес

В поединке двух бывших чемпионов мира из Мексики 26-летний Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) одержал победу единогласным решением судей на Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-3-1, 32 КО).

Альварес полностью деклассировал Чавеса, выиграв каждый из раундов в поединке, который не отличался зрелищностью. По окончании 12 раундов одностороннего и откровенно скучного боя все трое судей отдали победу Саулю Альваресу со счетом 120:108, что полностью отражало происходившее в ринге.

Источник — Boxingnews

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