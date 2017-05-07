ОФИЦИАЛЬНО: Головкин и Альварес объявили о бое

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) проведут бой в сентябре этого года.
Об этом оба боксера официально объявили после сегодняшней победы Сауля Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим единогласным решением судей. Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября.
Источник — Boxingnews
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