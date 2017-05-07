Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Головкин и Альварес объявили о бое

Поединок состоится 16 сентября

  • 07.05.2017 09:29
  • 461 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Twitter.com. Сауль Альварес и Геннадий Головкин
© Twitter.com. Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО) проведут бой в сентябре этого года.

Об этом оба боксера официально объявили после сегодняшней победы Сауля Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим единогласным решением судей. Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.