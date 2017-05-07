Президент WBC: «Мы сделаем все, чтобы бой Джошуа – Уайлдер состоялся»

Глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и обладателем титулов IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа состоялся как можно быстрее.
По словам Сулеймана, он сделает все, чтобы организовать этой бой. По предварительным данным, этот поединок может состояться в ближайшие полтора года. «Это будет большой бой. Уайлдер – великий чемпионом и он любит быть активным и согласиться на большой поединок. Мы же будем поддерживать его», - цитирует Сулеймана The Sun.
Правда, этот бой, если и состоится, то не в этом году. «У Уайлдера по плану обязательная защита, и я не знаю статус Джошуа. Он владеет титулами по двум другим версиям, и ему тоже, возможно, придется проводить обязательные защиты. Но я уверен, что в конечном итоге бой Уайлдер – Джошуа состоится. Мы сделаем все для этого».
Источник — Klitschko-brothers
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