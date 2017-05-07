ЗАУЭРЛАНД: «Пулев может выйти на победителя реванша Джошуа – Кличко»

Промоутер Кубрата Пулева - Ниссе Зауэрланд - заявил, что болгарин может позволить чемпиону WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провести реванш с Владимиром Кличко, несмотря на свой статус обязательного претендента. Взамен Пулев хочет получить право на встречу с победителем этого боя.
«Все знают, что Кубрат обязательный претендент для Джошуа, и до сих пор мы были очень терпеливы, так как не было причин выдвигать требования. Суть в том, что IBF решит, что делать дальше, но в боксе всегда есть обходной путь, – сказал Зауэрланд. Возможно, Кубрат сможет встретиться с победителем реванша Джошуа – Кличко, если он состоится».
Источник — Klitschko-brothers
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