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ЗАУЭРЛАНД: «Пулев может выйти на победителя реванша Джошуа – Кличко»

Промоутер болгарского боксера – о будущем своего подопечного

  • 07.05.2017 10:58
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Промоутер Кубрата Пулева - Ниссе Зауэрланд - заявил, что болгарин может позволить чемпиону WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа провести реванш с Владимиром Кличко, несмотря на свой статус обязательного претендента. Взамен Пулев хочет получить право на встречу с победителем этого боя.

«Все знают, что Кубрат обязательный претендент для Джошуа, и до сих пор мы были очень терпеливы, так как не было причин выдвигать требования. Суть в том, что IBF решит, что делать дальше, но в боксе всегда есть обходной путь, – сказал Зауэрланд. Возможно, Кубрат сможет встретиться с победителем реванша Джошуа – Кличко, если он состоится».

Источник — Klitschko-brothers

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