ФОТО ДНЯ: Первая дуэль взглядов Головкина и Альвареса

Геннадий Головкин и Сауль Альварес на дуэли взглядов после анонсирования своего боя, запланированного на 16 сентября:
Источник — Boxingnews
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Геннадий Головкин и Сауль Альварес на дуэли взглядов после анонсирования своего боя, запланированного на 16 сентября:
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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