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ФОТО ДНЯ: Первая дуэль взглядов Головкина и Альвареса

Поединок состоится 16 сентября

  • 07.05.2017 12:49
  • 287 просмотров
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Twitter.com. Сауль Альварес и Геннадий Головкин
© Twitter.com. Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Геннадий Головкин и Сауль Альварес на дуэли взглядов после анонсирования своего боя, запланированного на 16 сентября:

Источник — Boxingnews

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