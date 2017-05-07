Директор стадиона Кардиффа: «Хотим провести следующий бой Джошуа»

Мартин Филлипс, исполнительный директор стадиона «Миллениум», который сейчас называется «Принсипалити», в Кардиффе, где, как заявил Эдди Хирн, может состояться матч-реванш между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, заявил, что арена готова принять поединок столь высокого уровня.
По словам Филлипса, особенности стадиона – в частности, уникальная крыша – позволяют использовать арену практически круглый год. К примеру, главная звезда валлийского бокса – Джо Кальзаге – на этой арене в ноябре 2007-го победил Миккеля Кесслера на глазах 50 000 болельщиков. Сейчас же, по словам Филлипса, стадион на боксерский поединок готов принять минимум 74 500 человек.
«Ничто не сделает нас счастливее, чем бой Джошуа, - цитирует Филлипса BBC Radio Wales Sport. - Стадион - это тот актив, который мы хотим использовать. Когда у нас нет регбийных матчей, мы хотим максимально загрузить арену. К примеру, в этом году мы с большим трудом справляемся с концертами. Сейчас же мы постоянно общаемся со многими промоутерами в сфере бокса. Мы - единственный большой стадион с крышей, и можем проводить бои практически круглый год. И ничто не могло бы сделать нас счастливее, чем возможность провести бой Энтони Джошуа».
Источник — Klitschko-brothers
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