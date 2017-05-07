Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия дал свой прогноз на реванш между Василием Ломаченко и Орландо Салидо.

«Первый раз, когда они дрались, Ломаченко был еще, можно сказать, любителем и не имел достаточно опыта в профессионалах. Он позволил Салидо навязать свой стиль боя, в какой-то степени даже позволил «мутузить» себя.

Но в этот раз Василий будет гораздо умнее. Он очень сильно вырос за это время. Я думаю, что он просто перебоксирует Салидо.

Теперь Ломаченко знает, что Орландо опасен на ближней дистанции: он грязный, дерзкий, цепкий и вязкий. И теперь Василий не будет ввязываться в эту игру. Возможно, он будет пытаться боксировать с Салидо первую половину боя, а если увидит, что потряс его – закончит бой досрочно.

Даже если Ломаченко не выиграет нокаутом, он легко и спокойно победит по очкам», - сказал Гарсия.