Хьюи ФЬЮРИ: «Точно знаю, что нокаутирую Паркера»

Первый номер рейтинга WBO в супертяжелом весе британец Хьюи Фьюри заявил, что не сомневается в своей победе над чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером после просмотра его боя с румыном Разваном Кожану.
«Мне кажется, что после того, как прошли первые несколько раундов, Паркер не знал, что ему делать. Он не мог провести ни хороших ударов, ни разбивать его планомерно. Своего бывшего спарринг-партнера он должен был знать от и до и нокаутировать его, но у него вышел тяжелый бой, и он выглядел плохо.
Кожану выглядел никаким, он вышел только для того, чтобы выжить, продержаться до конца боя. Никаких амбиций к победе он не показал. Я не изменил своего мнения относительно моих шансов против Паркера - я и раньше говорил, что я нокаутирую его, но теперь я точно знаю, что сделаю это», - сказал Хьюи Фьюри.
Источник — Boxingnews
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