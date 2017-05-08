Тренер Глазкова: «Кличку треба провести ще один бій»

Едуард Менчаков, тренер колишнього претендента на титул чемпіона світу В'ячеслава Глазкова, поділився враженнями від бою Володимир Кличко – Ентоні Джошуа.

— Думаю, особливих помилок у Володимира не було. Він упав у п'ятому раунді, піднявся й відновився. І коли сам результативно вдарив у шостому, то повірив, що Джошуа вже не встане і що він переміг. Це було помітно. В українця зникла агресія. Він почав програвати психологічно. Зокрема, перестав бути достатньо обережним.

Пішов відкритий бокс, чого від Кличка не чекали. Бій дуже сподобався. Це — один із найкращих поєдинків Володимира.

— Якби в куті Кличка був колишній наставник, покійний Емануель Стюард, що він підказав би?

— Після нокдауну Володимирові не дозволили би боксувати відкрито.

— Саме це призвело до поразки?

— Так. І це можна пояснити. Кличко розумів, що боксує на чужій території, а значить — вигравати треба з очевидною перевагою. Тому пішов ва-банк.

— Володимиру потрібен матч-реванш із Джошуа чи варто завершити кар'єру?

— Треба ще один бій. Володимир напевне виграє його. А потім уже має вирішувати — йти з боксу чи продовжувати кар'єру. Джошуа нічого особливого не показав. Хіба що характер. Британець «вимахався» вже у п'ятому раунді.

— Що треба змінити українцеві в потенційному матчі-реванші?

— Хотів би побачити прямі удари по тулубу, особливо під серце. Тоді у Кличка буде важко виграти. Зокрема і тому, що такого від нього не очікуватимуть.

— Джошуа в першому бою набрався величезного досвіду. Зрозумів, що з Володимиром краще не боксувати, а нав'язати бійку. Як бути з цим?

— У такому випадку в матчі-реванші Кличко його «зв'яже». Досвід і обережність допоможуть Володимиру реваншувати.

— Можливо, йому варто вийти проти менш небезпечного суперника?

— Ні, треба боксувати із Джошуа. Побудувати бій трохи по-іншому — і суперник не буде такий страшний.