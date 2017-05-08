ФЬЮРИ: «Не против боя с Джошуа в октябре, но Кличко захочет реванш»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что настроен на бой с Энтони Джошуа, а также не сомневается в том, что ему вернут боксерскую лицензию в Великобритании.



Сам же «Цыганский Король» планирует вернуться на ринге 8 июля, если Британская антидопинговая ассоциация, чье заседание состоится 8 мая, снимет запрет, наложенный на Фьюри в июне прошлого года, а Британский совет по контролю за боксом вернет ему лицензию.



«Эдди Хирн уже забронировал стадион «Уэмбли» на апрель следующего года. Нет другого стадиона, где это могло бы произойти. Я хотел бы сразиться с Джошуа в октябре, но полагаю, что Кличко решит провести с ним реванш, — цитирует Фьюри Daily Telegraph. — В глубине души я не думаю, что они хотят драться со мной. Джошуа испытывал проблемы в бою с Кличко, в то время как я преподал Кличко урок и поигрался с ним, буквально спрятав руки за спиной, пока он выбрасывал свои удары. Они не готовы к этому. Многие люди говорят, что Джошуа победит меня, но я много раз утверждал, что мы соревнуемся в спорте, который называется «сладкая наука». И это не соревнование по бодибилдингу или борьба сильных людей. Джошуа – легкая добыча для меня».



Фьюри заявил, что не сомневается в том, что ему вернут лицензию. «Я никогда не принимал запрещенные препараты. Люди могут говорить все, что угодно, но я сужу людей по их поступкам. Они считали, что в боксе появился злодей, и это продолжалось до боя с Кличко. Если бы у меня был положительная проба, почему тогда меня не дисквалифицировали перед боем? Честно говоря, вряд ли я бы захотел жить после победы обманом над Кличко. Но я выиграл заслуженно. Я и так вошел в историю, но сейчас я чувствую себе по-другому».