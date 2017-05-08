БЭНКС: «Если бы Кличко слушал меня – не дал бы Джошуа вернуться в бой»

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатан Бэнкс в интервью Ringside TV поделился своими впечатлениями от боя Владимира с молодым британским чемпионом Энтони Джошуа:



«Я очень хорошо знаю Энтони Джошуа - общался с ним тысячи раз. Даже на следующий день после боя я с ним общался. И я знаю, что он за человек - это очень жесткий соперник, один из самых одаренных природой талантов, которых вы когда-либо видели. Я считаю, что Владимир выступил великолепно. Даже люди, которые не любят Владимира Кличко, зауважали его после этого боя.



Что касается выступления Джошуа, то хотя Владимир и не давал ему боксировать так, как он хотел, и отправил его в нокдаун, Джошуа смог подняться и все поменять. Он внес необходимые коррективы благодаря своему интеллекту - он парень с очень ясной головой, очень умен. Он выступил отлично, сделав свою работу, хотя я думаю, что если бы Владимир продолжал делать то, что я ему говорил, он бы не дал Джошуа шанса вернуться в бой.



Считал ли я, что Владимир лидировал в бою на картах судей после десяти раундов? Нет. Я очень строго сужу своих бойцов, к тому же, я прекрасно понимал, что мы боксируем на территории Джошуа. А как считал я? Я думал, что бой близкий. Очень близкий.



Я не могу сказать, что Владимир бы выиграл бой или выбрасывал бы больше ударов, если бы провел перед этим разминочный поединок, потому что он был и так полностью готов к этому бою. Что бы там люди ни думали обо мне, как о тренере, но Владимир был полностью готов. И он выступил отлично - вот только не смог победить», - сказал Джонатан Бэнкс.