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Эдди ХИРН: «Энтони повздорил с Виталием Кличко после боя с Владимиром»

Менеджер британца рассказал о неприятном инциденте после поединка

  • 08.05.2017 20:58
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – рассказал о ситуации, которая возникла в ринге после боя его подопечного с Владимиром Кличко, состоявшимся 29 апреля.

Как рассказал Хирн, уже после остановки поединка в 11-м раунде возникла перепалка между Джошуа и Виталием Кличко. Причем, по словам промоутера, зачинщиком инцидента выступил британский боксер.
 
«Вне ринга, Энтони — один из самых приятных людей, которых вы могли бы встретить, но в ринге он преображается. Он и Виталий чуть не подрались после боя, — цитирует Хирна Metro. — Энтони подошел к Владимиру и поблагодарил его за бой, он был очень уставшим. Он разговаривал только о бое, Виталий стоял рядом и говорил: «Хорошо, хорошо». Энтони послышались оскорбления…. Но Виталий – точно не слабак, он может постоять за себя. Но это все эмоции. Энтони научится их контролировать».

Источник — Klitschko-brothers

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