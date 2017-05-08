Эдди ХИРН: «Энтони повздорил с Виталием Кличко после боя с Владимиром»

Менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Эдди Хирн – рассказал о ситуации, которая возникла в ринге после боя его подопечного с Владимиром Кличко, состоявшимся 29 апреля.



Как рассказал Хирн, уже после остановки поединка в 11-м раунде возникла перепалка между Джошуа и Виталием Кличко. Причем, по словам промоутера, зачинщиком инцидента выступил британский боксер.



«Вне ринга, Энтони — один из самых приятных людей, которых вы могли бы встретить, но в ринге он преображается. Он и Виталий чуть не подрались после боя, — цитирует Хирна Metro. — Энтони подошел к Владимиру и поблагодарил его за бой, он был очень уставшим. Он разговаривал только о бое, Виталий стоял рядом и говорил: «Хорошо, хорошо». Энтони послышались оскорбления…. Но Виталий – точно не слабак, он может постоять за себя. Но это все эмоции. Энтони научится их контролировать».