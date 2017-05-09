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Луис ОРТИС: «Кличко не захотел со мной драться»

Кубинский боксер бросил вызов Энтони Джошуа

  • 09.05.2017 15:31
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klitschko-brothers.com. Луис Ортис
© klitschko-brothers.com. Луис Ортис

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис, являющийся официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA и занимающий первую строчку в рейтинге организации, заявил, что следующий бой чемпион мира по версиям IBF, IBO и WBA  должен провести с ним.

По словам Ортиса, его команда уже пошла на уступки, разрешив проведение боя Кличко – Джошуа, но дальше откладывать титульный поединок он не намерен. «Моя команда допустила бой Кличко - Джошуа, потому что WBA и Эдди Хирн попросили нас об одолжении и потому что Кличко не хотел драться со мной. Это мое время, и я хочу получить свой пояс. Я бросаю вызов Джошуа. Если ему хочется, он может оставить вакантным титул. А октябрь или ноябрь мне подходят для проведения боя с ним», — цитирует Ортиса BoxingScene.

Источник — Klitschko-brothers

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