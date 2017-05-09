Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джейкоб ДЮРАН: «Кличко услышал только «f***ing»

Катмен Владимира Кличко считает стычку Виталия Кличко с Энтони Джошуа недоразумением

  • 09.05.2017 15:56
  • 464 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Катмен украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Джейкоб Дюран рассказал о том, что спровоцировало инцидент между Виталием Кличко и Энтони Джошуа, когда Джошуа подошел к Владимиру поблагодарить его за бой, а Виталий начал его отталкивать. По словам Дюрана, Виталий Кличко просто неправильно понял Энтони Джошуа.

«Энтони Джошуа подошел поблагодарить Владимира и сказал «fucking good fight!» (вольный перевод – «чертовски классный бой!»), но Виталий услышал только слово «fucking». Джонатону Бэнксу, у которого хорошие отношения с Джошуа, пришлось стать между ними (Виталием и Джошуа)».

По словам Дюрана, Виталий мог неправильно понять смысл сказанного Джошуа поскольку Энтони говорил “быстро и с британским акцентом», а на арене в то время было очень шумно:

«Было так шумно, что я даже не слышал Майкла Баффера. А Виталий все еще остается старшим братом и заботится о младшем», - резюмировал Дюран.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.