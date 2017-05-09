Промоутер Фьюри: «Тайсон скоро заберет свои пояса»

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, заявил, что его подопечный скоро не только вернется на ринг, но и заберет обратно пояса.

По словам Уоррена, Фьюри прошел курс лечения, приступил к тренировкам и ждет возвращения боксерской лицензии. «Он прошел лечение, и, по моему мнению, после почти 18 месяцев Тайсон психически здоров, чтобы возобновить тренировки, - заявил Уоррен в интервью BBC Sports Five Live. - Мы верим и надеемся, что лечение было успешным. Надеюсь, он вернет лицензию, потому что он должен боксом зарабатывать деньги. Но куда более важно, что он обрел психологическое спокойствие и вернул смысл в жизни».

Как отметил Уоррен, если Тайсон выиграет дело у Британского антидопингового агентства, он действительно может вернуться в ринг 8 июля, как и планировал. «С организацией боя проблем не будет, но самое главное, он должен быть на все 100% психически здоров, прежде чем вернется на ринг».



Уоррен считает, что Фьюри в идеале должен провести несколько разминочных боев, прежде чем выйдет на поединок с Джошуа, а победа последнего над Владимиром Кличко менеджера не впечатлила. «Я действительно верю, что Тайсон скоро заберет свои пояса - он на голову выше всех других тяжеловесов на данный момент. Да, Энтони Джошуа в бою с Кличко был храбрым, настоящим героем, выдав захватывающий поединок. Но разница в победах Тайсона и Энтони над украинцем была огромной: Фьюри был намного лучше».