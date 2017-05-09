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ДЖОШУА: Виталий так на меня посмотрел, что я забыл, с кем буду драться

Британский боксер рассказал о том, как встретился взглядом с легендарным украинцем

  • 09.05.2017 17:38
  • 607 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал о попытках психологического воздействия на него со стороны знаменитого украинского экс-чемпиона Виталия Кличко прямо в ринге перед его боем с другим легендарным экс-чемпионом - младшим братом Виталия Владимиром Кличко.

«Когда я поднялся в ринг, там уже были братья Кличко. Владимир фокусировался на поединке, а Виталий смотрел на меня таким взглядом, что я забыл, с кем мне предстоит драться (смеется). Но я вышел с улицы, так что я готов и к драке с гандикапом», - сказал Энтони Джошуа.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о небольшом конфликте между Джошуа и Виталием Кличко, произошедшем уже после боя.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 09.05.2017 18:01
    0
    С уходом из бокса Виталия мир потерял великого чемпиона!
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