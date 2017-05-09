ДЖОШУА: Виталий так на меня посмотрел, что я забыл, с кем буду драться

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал о попытках психологического воздействия на него со стороны знаменитого украинского экс-чемпиона Виталия Кличко прямо в ринге перед его боем с другим легендарным экс-чемпионом - младшим братом Виталия Владимиром Кличко.

«Когда я поднялся в ринг, там уже были братья Кличко. Владимир фокусировался на поединке, а Виталий смотрел на меня таким взглядом, что я забыл, с кем мне предстоит драться (смеется). Но я вышел с улицы, так что я готов и к драке с гандикапом», - сказал Энтони Джошуа.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о небольшом конфликте между Джошуа и Виталием Кличко, произошедшем уже после боя.