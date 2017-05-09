Эдуард МЕНЧАКОВ: «У Кличко был не нокаут, а глубокий нокдаун»

Эдуард Менчаков, тренер боксера Вячеслава Глазкова, поделился мнением о поражении украинца Владимира Кличко от Энтони Джошуа.
«После нокдауна Владимир не выдержал своей тактики. Он бы выиграл бой. Конечно, Кличко упал очень сильно, респект ему, что он поднялся. Он бы и в одиннадцатом раунде, когда было видно, что нужно прекращать бой, поднялся.
Кличко не нужно было идти в размен. Кличко удивил характером. Тем, что он встал и пошел в размен, начал рисковать.
Джошуа ничего не показал. Через год Джошуа опять побежит на Кличко и нарвется на удар.
У Владимира был не нокаут, а глубокий нокдаун».
Источник — Sportbox
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