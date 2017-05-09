Джейкоб ДЮРАН: «Рассечение Кличко не повлияло на бой»

Катмен Владимира Кличко - Джейкоб Дюран – рассказал о своих переживаниях в состоявшемся 29 апреля поединке украинского супертяжеловеса с Энтони Джошуа, а также оценил свою работу в минувшем бою.

Дюран не дал рассечению, которое возникло у Владимира в пятом раунде, помешать Кличко или же вынудить рефери остановить поединок. Один из известнейших специалистов мира обработал рану раствором адреналина для остановки кровотечения, и приложил компресс со льдом – иначе Владимир не смог бы продолжить бой.

Эту процедуру Дюран повторял в каждой паузе между последующими раундами до конца поединка.

«Слава богу, рассечение не повлияло на бой, я очень гордился проделанной работой, - цитирует Дюрана MMAjunkie Radio. – Когда бой вошел в восьмой и девятый раунды, я сказал: «Боже, какой финал! Если Кличко нокаутирует Джошуа или выиграет бой, я буду очень рад, что стал причастен к этому».