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Джейкоб ДЮРАН: «Рассечение Кличко не повлияло на бой»

Катмен украинского боксера гордится своей работой

  • 09.05.2017 18:57
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Метки
klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Катмен Владимира Кличко - Джейкоб Дюран – рассказал о своих переживаниях в состоявшемся 29 апреля поединке украинского супертяжеловеса с Энтони Джошуа, а также оценил свою работу в минувшем бою.

Дюран не дал рассечению, которое возникло у Владимира в пятом раунде, помешать Кличко или же вынудить рефери остановить поединок. Один из известнейших специалистов мира обработал рану раствором адреналина для остановки кровотечения, и приложил компресс со льдом – иначе Владимир не смог бы продолжить бой.

Эту процедуру Дюран повторял в каждой паузе между последующими раундами до конца поединка.

«Слава богу, рассечение не повлияло на бой, я очень гордился проделанной работой, -  цитирует Дюрана MMAjunkie Radio. – Когда бой вошел в восьмой и девятый раунды, я сказал: «Боже, какой финал! Если Кличко нокаутирует Джошуа или выиграет бой, я буду очень рад, что стал причастен к этому».

Источник — Klitschko-brothers

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