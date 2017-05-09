ФОТО ДНЯ: Энтони Джошуа подарили перчатку из бриллиантов

Ювелир Леон Скиннер – друг чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – представил свое новое изделие. Это боксерская перчатка из бриллиантов, на которой нанесен автограф боксера.

Cвоеобразный «подарок» ювелир сделал Джошуа после победы британца над Владимиром Кличко.Стоимость изделия пока не сообщается. Отметим, что это не единственный роскошный подарок, который Джошуа получил за бой с Владимиром.

Перед боем с украинцем британцу был презентован роскошный автомобиль от Land Rover стоимость около 150 000 фунтов стерлингов.