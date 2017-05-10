Эвандер ХОЛИФИЛД: «Захочет ли Кличко завершить карьеру поражением?»

Ракицкий хочет в топ клуб! (максимум тамбов как в песне)Срной интересуется барса (а барса сам зна...

Спасибо повеселили.

Валенсия заинтересована в приглашении Ярмоленко__________________________________________________...

Ярмоленко умрет в ДК не суркис не отпустит и сам боится куда то идти"!! сыкло , супер мега ...

Ты похоже всерьез воспринял этот вброс???!!! Да после фееричных переходов ...

Та ну нах. , Валенсия ! Чувак за 28 игор забивает аж 10 мячей ! Там Реал и Барселона на пере...