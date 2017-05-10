Эвандер ХОЛИФИЛД: «Захочет ли Кличко завершить карьеру поражением?»

Четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, американский боец Эвандер Холифилд заявил, что Владимир Кличко провел отличный бой против Энтони Джошуа, однако он хотел бы увидеть матч-реванш.
По мнению Холифилда, бой Кличко – Джошуа стал одним из величайших в истории мирового бокса, а Владимир продемонстрировал мужество и большое сердце. «Кличко никому ничем не обязан, - рассказал Холифилд в интерью SPORT-Bild. - Он показал, что великий боец. Поэтому этот поединок был важен. Бой на стадионе «Уэмбли» наверняка войдет в истории, как один из величайших поединков. Это был определенно лучший бой в супертяжелом весе в последние десять-пятнадцать лет. Пожалуй, это лучший бой, который я когда-либо видел в исполнении Кличко. Я видел все у Владимира - сердце и мужество – в бою с очень сильным соперником.
Как отметил Холифилд, он бы с удовольствием посмотрел матч-реванш между Джошуа и Кличко, но принимать решение будет Владимир, который после 29 апреля точно не должен чувствовать себя проигравшим. «Конечно, я хочу увидеть матч-реванш. Но все зависит от Владимира, будет ли он доволен тем, чего достиг. Кличко точно не должен чувствовать себя проигравшим, но тем не менее бой он не выиграл. Он не получил то, что хотел. Поэтому возникает вопрос: «Он хочет завершить свою карьеру поражением?».
Источник — Klitschko-brothers
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